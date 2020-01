“Destinos Invisíveis – Uma Nova Aventura pela África”

A obra de Guilherme Canever, “Destinos Invisíveis – Uma Nova Aventura pela África” vai ser lançada no Centro Cultural do Mindelo no dia 04 de Janeiro.

Nesta sua quarta obra, no qual narra suas aventuras por 18 países africanos, Guilherme Canever conta o seu dia a dia ao mesmo tempo em que fala da história, dos conflitos políticos e descreve os costumes dos povos locais. “Dos amigos que vai fazendo pelo caminho. Suas viagens não seguem os roteiros tradicionais, suas escolhas nunca são pelos caminhos mais fáceis. Da hospedagem à comida, tudo nas viagens de Guilherme Canever foge do turismo convencional”.

E junto com ele, boa parte dos leitores encara aventuras que talvez nunca enfrentariam sozinhos.

O jornalista André Fran, apresentador dos programas “Que Mundo é Esse?”, da Globo News e do “Não Conta Lá em Casa”, do Multishow, autor do prefácio, define bem a sensação que temos durante a leitura. Para ele, mais do que aprender, entender e ter contacto com culturas que poucos têm acesso, temos a impressão de que estamos explorando esses lugares com um amigo de longa data.

“E não se trata aqui de um amigo comum, senhores. Nada disso. Mas aquele companheiro de viagem que estudou a fundo a história dos países que estão no roteiro, que está disposto a encarar a ocasional para ter uma vivência mais realista dos locais visitados, e cuja curiosidade legítima faz a gente ansiar pela próxima aventura (e pela próxima página).

O autor

Guilherme Canever traz na genética o gosto pela viagem e pelos livros. Desde que nasceu, foi estimulado pela curiosidade e pela descoberta em uma família de viajantes. Seu primeiro livro foi De Cape Town a Muscat: Uma Aventura pela África.

Depois lançou “De Istambul a Nova Délhi – Uma Aventura pela Rota da Seda”. O terceiro livro, chamado “Uma Viagem pelos Países que Não Existem”, teve sua tiragem rapidamente esgotada e transformado Guilherme Canever em uma das principais fontes de referência sobre países não reconhecidos pela ONU.

Formado em Engenharia Florestal, dedica boa parte da sua vida a viagens para lugares nada tradicionais. Nelas ele surpreende-se com a hospitalidade de gente simples, experimenta as mais exóticas comidas, vê paisagens deslumbrantes e coleciona inúmeras histórias, todas registadas no blog saiporai.com.

A editora Pulp é especializada em guias e livros de viagem que tem no seu portfólio títulos consagrados como Minha Nova York de Didi Wagner; O Guia de Viagem de Alexandre Herchcovitch; Paris para Amar Paris de Vicente Frare, Crianças a Bordo – Como viajar com seus filhos sem enlouquecer, de Patrícia Papp; Nova York com Crianças, de Fernanda Ávila, entre vários outros títulos.