Jorge Neto em coma induzido após sofrer duplo AVC

2/01/2020 23:10 - Modificado em 2/01/2020 23:10

Jorge Neto continua em coma induzido depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência na cabeça, num dos hospitais de Lisboa.

Segundo informações prestadas à Inforpress pelo ‘manager’ do artista, Gugas Veiga, Jorge Neto sofreu um duplo Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 30, em casa, mas antes disso quando tentava viajar para Cabo Verde, onde tinha agendado um show de passagem de ano em São Vicente, sentiu-se mal no aeroporto de Lisboa.

“Ele estava com tensão muito alta e não o deixaram viajar. Ali mesmo foi medicado e quando estava a sentir-se melhor foi envidado para casa. Em casa, sozinho, porque a família estava em Holanda, teve um duplo AVC no dia 30 e ninguém deu conta, até que o seu irmão que lhe foi visitar encontrou-o sem falar muito e sem mexer muito, mas este negou-se ir a um hospital”.

Gugas Veigas adianta que só no dia 31 é que Jorge Neto foi levado ao hospital, depois da sua esposa, que estava na Holanda, ter regressado a Lisboa e o convencido a tal.

Chegados ao hospital os médicos informaram a família que o estado de saúde do artista era crítico porque demoraram muito tempo para conduzi-lo a um hospital e que este apresentava “muito sangue num dos lados do cérebro”.

Neto foi no mesmo dia submetido a uma operação de emergência que durou várias horas e, segundo o seu ‘manager’ ele encontra-se em coma induzido, sendo as próximas 48 horas “fundamentais” para ver a sua reacção.

Este é o segundo episódio desta natureza que Jorge Neto sofre pois, em 2012 já tinha sofrido um AVC.

Fonte: Inforpress