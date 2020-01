Holanda vai deixar de se chamar Holanda. E começa já com Eurovisão

2/01/2020 21:19 - Modificado em 2/01/2020 21:19

Nova designação será usada já em maio no Festival Eurovisão, numa alteração implementada oficialmente em 2020.

O governo holandês vai oficialmente deixar de utilizar o termo Holanda para designar o país e começar a utilizar apenas o seu nome oficial, Países Baixos.

A intenção do governo é promover um rebranding da sua imagem a nível internacional, que frequentemente associa o nome Holanda ao Red Light District, por exemplo, ou ao uso recreativo de drogas.

Recorde-se, por outro lado, que o termo Holanda é uma referência a duas das 12 províncias do país: Holanda do Norte e Holanda do Sul. A designação começou a vulgarizar-se como definição do conjunto de províncias que compõe os Países Baixos.

A mudança do nome já tinha sido anunciada anteriormente mas só se torna oficial agora, em 2020, depois de alcançados os devidos acordos com os setores empresarial e de turismo, por exemplo.

Desta forma, de acordo com o Guardian, o próximo Festival Eurovisão da Canção, que se realizará em maio em Roterdão, já terá como marca oficial o nome Países Baixos, assim como os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam a 24 de julho deste ano.

A seleção nacional, conhecida como a ‘laranja mecânica’, também passará a ser conhecida como Países Baixos.

Por Notícias ao Minuto