Sokols 2017 recolhe bens para ajudar família de Pedra Rolada a reconstruir casa consumida por incêndio

2/01/2020 20:35 - Modificado em 2/01/2020 20:35

O Movimento Cívico Sokols 2017 iniciou uma campanha de recolha de bens para ajudar a família de Pedra Rolada a reconstruir a casa que foi consumida por um incêndio e que matou três crianças.

O apelo de solidariedade do movimento consta de uma publicação na rede social do Facebook, em que pede ajuda com materiais de construção, mão de obra, roupas, utensílios de casa e dinheiro.

Pelo que constatou o NN, até ao momento, o apelo tem surtido efeito na sociedade civil que comovida pela tragédia prontamente se uniu em torno desta causa. “Estamos orgulhosos da forte solidariedade que se manifesta e nos caracteriza. Juntos poderemos mudar para melhor” vinca o movimento cívico presidido por Salvador Mascarenhas.

Este caso está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais, por causa das condições das casas de tambor que ainda existem em São Vicente. Na madrugada de quarta-feira, três crianças, dois rapazes e uma menina com idades entre os 3 e 6 anos, morreram durante um incêndio numa casa de tambor na zona de Pedra Rolada.