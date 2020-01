Bruma seca obriga a cancelamento de vários voos inter-ilhas

2/01/2020 20:18 - Modificado em 2/01/2020 20:18

A Binter Cabo Verde cancelou, esta quinta-feira, as ligações para Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente por causa da “baixa visibilidade causada pela bruma seca que vem afetando todo o território nacional”, com as previsões do tempo a indicarem um aumento de intensidade nas próximas horas.

A decisão de suspender as ligações foi justificada pela companhia aérea com a falta de visibilidade provocada pela bruma seca que afeta quase todo o território nacional e que obrigou ao cancelamento de alguns voos domésticos.

Segundo o seu diretor-geral, Luís Quinta, a companhia vai continuar a acompanhar a situação meteorológica e notificando os clientes através da página da empresa no Facebook, agências de viagem, contactos nas reservas e através da rádio.

A bruma seca afeta todos a navegação aérea em Cabo Verde obrigando ciclicamente à suspensão das ligações domésticas. Para São Vicente o voo com origem na ilha do Sal previsto para esta quinta-feira foi cancelado ficando até então em stand-by.

Contudo o voo com destino à cidade da Praia, oriundo do AICE, foi realizado com sucesso, a par de ligações Praia/São Filipe e Praia/São Vicente/Praia.

Outros voos programados para esta quinta-feira, para Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente ficaram em stand by, pelo que serão regularizadas assim que as condições do tempo melhorarem.

De frisar que na quarta-feira, primeiro dia do ano, a companhia já tinha cancelado algumas ligações pelo mesmo motivo, sendo que era previsível a reposição esta quinta-feira, o que não se revelou possível, afetando, até à tarde de quinta-feira, centenas de passageiros.