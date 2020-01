Novo ano abre com eterno dérbi entre Académica e Mindelense

2/01/2020 20:04 - Modificado em 2/01/2020 20:05

O Estádio Municipal Adérito Sena recebe este domingo, 05 de Janeiro, a contar para a quinta jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, o primeiro duelo escaldante de 2020, com o dérbi entre o líder Académica e o terceiro classificado o Mindelense.

A “Micá” apesar do deslize no último jogo de 2019, frente ao Castilho, manteve a liderança isolada da prova, pelo que agora terá um teste de fogo frente ao Mindelense para conservar um lugar na luta que dá acesso ao Campeonato Nacional deste ano. Mindelense que também não conseguiu fazer melhor na derradeira jornada do ano transacto com o Salamansa.

Mesmo com uma vantagem pontual de 4 pontos sobre os Leões da Rua de Praia, o que conferiria maior margem de manobra neste jogo, os estudantes entram em campo já sabendo do resultado do jogo entre o seu perseguidor mais direto, o Batuque FC que soma 8 pontos e defronta o Farense.

Já o CS Mindelense penta campeão regional e campeão nacional procura o sexto título consecutivo, mas o arranque de época tem sido muito aquém das expetativas, isto apesar da equipa comandada por Rui Leite ainda não ter sofrido qualquer derrota na prova. Mesmo com o Nacional garantido, os Leões querem conquistar mais um campeonato regional, pelo que terão forçosamente de acertar o passo, sob pena de ver os adversários mais diretos fugirem na classificação.

Quem estará a espreita será o Batuque FC que ocupa o segundo posto com 8 pontos, menos dois do que a Académica e mais dois que o Mindelense. Os comandados de Bubista entram em campo no sábado, 04, e vão ter pela frente o Farense, equipa que tem vindo a subir de rendimento nas últimas jornadas. Um teste difícil para os homens de Alto Miramar que certamente pretendem vencer este jogo e colocar maior pressão sobre a Académica.

Por outro lado, Salamansa e Derby dão, no sábado, o pontapé de saída da quinta jornada e primeiro deste ano 2020. No domingo, no embate que fecha a jornada, defrontam-se as formações do Castilho e Falcões do Norte.

Na classificação a Académica lidera com 10 pontos, seguida pelo BatuqueFC com 8 pontos, Mindelense 6, Farense 6, Salamansa 5, Castilho 4, Falcões 2 e Deby 1 ponto.