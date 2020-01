Santiago: Dois homens detidos por suspeita de homicídio na madrugada do dia de Natal

1/01/2020 22:55 - Modificado em 1/01/2020 22:55

Em comunicado a Polícia Judiciária refere que os dois homens, de 35 e 39 anos, um emigrante em França e o outro residente em São Vicente, são “suspeitos da prática de um crime de homicídio” que ocorreu na madrugada do dia 25 na localidade de Librão de Engenho (Santa Catarina de Santiago).

A detenção, efetuada no dia 31 de Dezembro, foi levada a cabo pela Unidade de Investigação Criminal de Assomada, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os dois detidos foram presentes ao tribunal de Santa Catarina para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Um dos suspeitos ficou em prisão preventiva e o outro sujeito a apresentações periódicas obrigatórias.

No mesmo comunicado a PJ acrescenta que em cumprimento de mandados de busca e apreensão, e em colaboração com a Polícia Nacional realizou, no âmbito deste caso, cinco buscas domiciliárias, tendo apreendido várias munições de calibre nove milímetros e 2,3 quilogramas de canábis.