Ano novo com combustíveis mais baratos

1/01/2020 22:01 - Modificado em 1/01/2020 22:01

A gasolina, o gás butano e o petróleo estão mais baratos a enquanto que o preço do gasóleo manteve-se inalterado, de acordo com os novos preços máximos dos combustíveis a vigorar de 1 até 31 de Janeiro.

Conforme comunicado da Agência Multissectorial da Economia (ARME), o gás butano registou uma diminuição passando a ser vendido a granel ao preço de 128 escudos, sendo que as garrafas de 3kg passaram a custar 366,00 escudos; as de 6kg 771.00 escudos; as de 12kg a 1606.00 escudos e as de 55kg a 7.066.00 escudos.

Já os preços da gasolina e do petróleo também diminuíram, passando a gasolina a ser vendida a 121.00 escudos/litro e o petróleo a 88.80 escudos/litro.

A ARME notifica ainda que o gasóleo continua a ser comercializado a 101.90 escudos/litro; o gasóleo para eletricidade a 86.70 escudos/litro e o gasóleo marinha a 73.40 escudos/litro.

Em termos percentuais, entre os preços que registam variações, os do butano, da gasolina e do petróleo diminuíram a 2,43%, 2,57% e 0,11% respetivamente.