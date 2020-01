Kukula no top-10 dos jogadores com mais golos marcados na 2ª Liga portuguesa na última década

1/01/2020 21:47 - Modificado em 1/01/2020 21:56

Foto: gettyimages

A liga portuguesa publicou a estatística dos melhores marcadores da 2ª Liga dos últimos 10 anos, onde Kukula, avançado do Sporting da Covilhã, está no top-10 com 44 golos marcados.

O avançado de 26 anos que milita neste momento na equipa serrana, conta com a maior fatia de golos apontados na sua passagem pelo Marítimo B, clube da Madeira, que de resto abriu-lhe as portas do futebol profissional em 2012, onde marcou 14 golos.

Após a passagem de três anos pela Madeira, o avançado mudou-se para o Feirense onde ajudou com 5 golos em 28 jogos disputados. Também em 28 jogos disputados ao serviço do Vizela, clube onde chegou em 2016, Kukula apontou 7 golos.

Seguiram-se duas épocas (2017-2019) ao serviço do Leixões em que o avançado internacional cabo-verdiano marcou apenas 6 golos.

Até ao momento a maior produtividade de Kukula, está no sétimo lugar dos melhores marcadores da 2ª liga, tem sido a serviço do Sporting da Covilhã, onde no ano 2019, marcou 13 golos.Á frente do avançado natural do Paul, Santo Antão, está Pires com 106 golos, Barry 70, Tozé Marreco 62, Paulo Clemente 56, Miguel Rosa 47 e Rui Lima 45.