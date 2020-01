Autoridades policiais portuguesas investigam morte de estudante cabo-verdiano natural da ilha do Fogo

Hospital de Santo António | Foto: Paulo Duarte

A morte de um jovem estudante de 21 anos natural da ilha do Fogo, em Portugal, devido a ferimentos graves sofridos numa agressão, está a ser alvo de investigação das autoridades policiais portuguesas.

Luís Geovani dos Santos, aluno do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), morreu na madrugada desta quarta-feira, no Hospital de Santo António, no Porto, onde estava internado havia pouco mais de uma semana, depois de uma agressão sofrida na cidade trasmontana a 21 de Dezembro.

Luís regressava a casa após uma noite de diversão quando foi confrontado e agredido por um grupo de indivíduos.



O jovem estava há um mês na cidade para estudar.

Conforme a mesma fonte, após uma passagem pelo Hospital de Bragança, o jovem foi transferido de imediato para o Porto, em estado de coma, do qual nunca terá chegado a sair, acrescentando que a investigação do caso está ainda no início e resultou de uma informação fornecida pelo hospital transmontano às autoridades policiais sobre os ferimentos que o jovem apresentava. Neste momento, acrescenta, a investigação poderá eventualmente vir a passar agora para a alçada da Polícia Judiciária.