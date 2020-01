Santo Antão: Agressão à pedrada a um jovem de 26 anos mancha celebrações no Porto Novo

1/01/2020 16:41 - Modificado em 1/01/2020 16:41

O início do ano 2020 no Porto Novo ficou marcado por uma agressão à pedrada a um jovem de 26 anos, que devido ao seu estado teve de ser evacuado com urgência para o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

Informações recolhidas por este online indicam que o jovem William Baptista da Cruz, de 26 anos de idade, deu entrada nos serviços de urgência da delegacia de saúde do Porto Novo por volta das 08 horas desta quarta-feira, em estado inconsciente devido a um traumatismo craniano na região frontal, causado por agressões à pedrada.

Na sequência, por volta das 10 horas, o navio da Guarda Costeira foi acionado para a evacuação do paciente para o Hospital Central em São Vicente, não se sabendo até ao momento o atual estado clínico deste jovem. As investigações do caso estão agora sob a alçada da Polícia Nacional, para apurar a origem das agressões sofridas pelo jovem.

Até ao momento este é o único caso de maior gravidade registado no primeiro dia do ano no Município do Porto Novo.

Em atualização