Lonny Johnson lança novo álbum este ano

1/01/2020 16:05 - Modificado em 1/01/2020 16:05

O jovem músico de São Nicolau, que vive em Lisboa, diz que possui diversas músicas feitas em 2019 mas que não saíram e agora está a preparar o novo álbum e que o primeiro single sai já em Janeiro. “Um novo single no estilo kizomba. Há vários anos que não lanço uma kizomba e os meus fãs querem ver o Loony que conhecem há muito tempo. Estou com vontade de lançar músicas em kizomba”.

“Espero um ano muito positivo com muita novidade, com músicas novas e espero que o pessoal goste”, afirma este artista que assegura no entanto, que o álbum já tem nome mas, sem o revelar.No entanto, diz que está ainda a ver qual é o caminho certo a percorrer, após ter feitos vários estilos diferentes. “Estou sempre a querer inovar e espero que as pessoas continuem a seguir os meus trabalhos”.