São Vicente: Baile popular na Rua de Lisboa até o sol raiar

1/01/2020 15:51 - Modificado em 1/01/2020 15:51

Depois de assistirem ao espectáculo de fogos de artifício, a população de São Vicente e visitantes, deslocou-se à Rua de Lisboa para o já tradicional baile popular, que contou com a presença de artistas nacionais e internacionais.

A festa continuou até depois das 8 horas da manhã, com a atuação de Richie Campbell, que fechou o primeiro show do ano 2020.

Antes, com a Rua de Lisboa a abarrotar de gente, a festa ganhou corpo com as atuações de Constantino Cardoso, Edson Oliveira, Jorge Sousa, Dudú Araújo, Boy G Mendes e Mindela Soares, com curta duração, mas que fizeram as delícias do público.









Questionado sobre a sua presença neste evento, o cantor Boy G Mendes diz que é sempre bom estar na Rua de Lisboa a alegrar povo. “É a nossa missão como músicos/ artistas, e então conseguimos dar o que esperam de nós”, refere o cantor, afirmando que apesar da atuação ter sido curta, foi bom. “E o público gostou muito” salienta.

No entanto, após estas actuações, a noite ficou ainda mais animada, com Lonny Johnson a vibrar e a fazer vibrar o público numa actuação com cerca de pouco mais de uma hora.

“Foi muito bom estar ali em cima do palco e ver as pessoas a saltar e dançar ao som das minhas músicas”, conta este artista que foi muito aplaudido pelo público pela sua performance e cuja passagem por São Vicente fica marcada por mais um momento alto na sua colecção de shows feitos em São Vicente, ilha que sempre o recebe com muita expectativa e entusiasmo.









Coube a DJ Télio a responsabilidade de dar continuidade ao momento deixado pelo cantor cabo-verdiano, e não decepcionou. A sua actuação vibrante conseguiu, com o seu estilo musical, agarrar o público fazendo juntos uma autêntica festa plena de vibração e entusiasmo.

O cantor, diz que as pessoas de São Vicente, não tem noção de como o fazem sentir com esta recepção calorosa. “O show foi top. Mais ainda numa festa de fim de ano com um público que aderiu por completo à festa”. Para o ano 2020 promete muitas e boas surpresas.

A fechar o evento, Richie Campbell, que subiu em palco, já o dia tinha amanhecido e com um público paciente a espera das últimas músicas do cantor português. A organização faz um balanço positivo das actividades que se iniciaram em princípios de Dezembro e terminaram com esta festa onde tudo decorreu na normalidade.