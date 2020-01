São Vicente entra em 2020 com a trágica morte de três crianças

1/01/2020 13:57 - Modificado em 1/01/2020 13:57

Uma tragédia marca o início do ano em São Vicente. Três crianças morreram carbonizadas, dento de uma casa de lata na zona de Pedra Rolada. As crianças tinham três, cinco e seis anos de idade.

Um incêndio que deflagrou numa casa de lata causou três mortes e fez ainda mais quatro feridos. Um casal e seus dois dos seus filhos. Um bebé de cinco meses e uma criança de 11 anos. Quanto às crianças que faleceram, uma delas era filho do casal e os outros dois sobrinhos, conforme informações prestadas por um familiar.

Os bombeiros chamados ao local e contiveram as chamas, evitando que estas se alastrassem. As crianças foram retiradas já sem vida do interior do cómodo.

O casal e duas das crianças sofreram ferimentos e foram transportados para o Hospital Baptista de Sousa onde permaneceram internados.

A directora do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito, diz que de madrugada chegaram ao hospital quatro pessoas, vítimas de um incêndio num domicílio, sendo eles dois adultos e duas crianças.

Esta responsável explica que a criança de onze anos está internada nos cuidados especiais com queimaduras de pele e por inalação de fumo. Quanto à criança de cinco meses, encontra-se na unidade de pediatria e em observação e os pais internados na cirurgia, com queimaduras na pele e também por terem inalado fumo.

“O quadro é estável para a criança de cinco meses e crítica para a criança de 11 anos”, diagnostica.

Os três óbitos, conforme explicou entraram directamente na casa mortuária e foram logo a sepultar.

De acordo com o balanço policial feito pelo comissário Fernando Santos, oficial dia, a nível de crimes, as Esquadras de Monte Sossego e Fonte Inês, registaram cinco ocorrências, sendo crimes contra património e o Piquete teve uma participação no âmbito de consumo de bebidas alcoólicas na via pública e um furto de telemóvel, bem como um auto de notícia por incêndio. Ainda foram detidos alguns indivíduos para efeitos de identificação.

Na estrada, foram registados alguns acidentes sem gravidade e um atropelamento com ferimentos leves e danos materiais.

Em atualização