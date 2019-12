Fim de ano no Mindelo: Concerto na Rua de Lisboa no centro das atenções

31/12/2019 02:06 - Modificado em 31/12/2019 02:07

Entre as possibilidades que se vislumbram neste ano e entre os mais falados está o já habitual baile de passagem de ano na Rua de Lisboa, promovida pela Câmara Municipal de São Vicente.

Ao contrário do que é habitual, este ano, são poucas as festas nos principais hotéis e nas residenciais, não obstante, conforme apurou o NN encontram-se com lotação esgotada por estes dias, atingindo taxas de ocupação de cem por cento ou perto disso.

Com poucas ofertas, ao invés da azáfama dos anos anteriores na busca desesperada por bilhetes, que em alguns casos custavam entre os 7 e os 12 mil escudos, os mindelenses optam agora por festas realizadas por grupos nos bairros periféricos da cidade que são menos dispendiosase e o espetáculo da Rua de Lisboa.

Entre os atrativos deste concerto de fim-de-ano, que está a despertar grande entusiasmo no seio de muitos sanvicentinos, está o facto da presença de artistas de renome como são os casos de DJ Télio e Lonny Johnson que prometem aquecer os munícipes com atuações que fazem lembrar as suas últimas performances no festival da Baía das Gatas deste ano.

A abertura do espetáculo está a cargo da Banda Municipal, seguindo-se a atuação de vários outros artistas convidados como Constantino Cardoso, Edson Oliveira, Jorge Sousa, Dudú Araújo, Boy Ge Mendes, Mindela Soares e RichieCampbell.

A festa começa logo após o fogo-de-artifício, marcado para a meia-noite de terça-feira,31, desta feita em dois pontos da cidade, na zona do MindelHotel e no Cais de Cabotagem,e com a duração de 20 minutos, outro dos itens marcantes das festividades de passagem de ano em São Vicente.