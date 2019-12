São Vicente: Hotéis com lotação esgotada e mais tempo de fogos de artifícios

31/12/2019 01:53 - Modificado em 31/12/2019 01:53

Tudo a postos para mais uma passagem de ano em São Vicente. A nível de visitantes na ilha, a despedida de 2019 e entrada em 2020 promete ser bastante animada na cidade do Mindelo, que ao longo dos últimos dias foi-se enchendo de visitantes (estrangeiros e nacionais) com reflexo na lotação dos hotéis do centro da cidade, pensões, residências e até nas moradias que recebem turistas e estão espalhadas pela ilha.

Para a noite de fim de ano, os empreendimentos consultados estão completamente lotados para mais um fim de ano em São Vicente.

Virna Ramos,diretora-geral do Hotel Porto Grande, diz que desde do dia 29 que o hotel está a 100%. “Acreditamos que vamos continuar com esta taxa de ocupação até ao dia 02 de janeiro, por causa do réveillon. Uma boa época para nós.

Com 50 quartos, 48standards e duas suites, o hotel tem programado um jantar no bar e que antecede a festa que vai atéa meia-noite. “É feita principalmente para os nossos hóspedes, mas acaba por ser procurado por outras pessoas que estão noutros empreendimentos e procuram um local calmo”.

A Prassa Três, também está a 100% desde do dia 23 até o dia 02 Janeiro. “Esta tem sido uma época muito boa para o hotel”, destaca Sarina Lamas.

Esta responsável, que assegura que as taxas de ocupação deste empreendimento evidenciam um crescimento muito elevado em relação aomesmoperíodo do ano anterior, isso porque neste ano, não houve os problemas de voos que tiveram no ano passado e levou a muitos cancelamentos, portanto, afirma que este ano, correu tudo “normalmente”

O Hotel Dom Paco, PontAga, Casa Branca, também estão a cem porcento. Como o crescimento a estender-se aos alojamentos turísticos, como residenciais e pensões, cuja ocupação para a noite de fim-de-ano já vai em 80%.

Fogo de artifício– Milhares de pessoas esperadas na Avenida Marginal

A Câmara Municipal de São Vicente garante que este ano o espetáculo defogo-de-artifício terá um reforço e que o tempo das explosões vai ser “um pouco mais alargado”, ou seja com duração de vinte minutos e vai acontecer em dois pontos. “Atrás do Mindel Hotel e no Cais de Cabotagem”.

A vereadora da Cultura, Solange Neves, diz que a montagem está a ser preparada desde o ano passado e que este novo figurino serve para trazer mais brilho à festa. “A cada ano as exigências são maiores e mais pessoas que escolhem a ilha para fazer a passagem de ano”, refere.