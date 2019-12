CS Mindelense não perde no Regional desde Abril de 2017

31/12/2019 01:00 - Modificado em 31/12/2019 01:00

O Clube SportivoMindelense, penta campeão de São Vicente, vai concluir o segundo ano civil consecutivo (2018 e 2019) sem conhecer o sabor amargo da derrota em jogos a contar para o Campeonato Regional da ilha.

Depois de ter concluído o ano 2018 sem conhecer o sabor amargo da derrota, os “Leões da Rua de Praia” terminam o ano de 2019, sem perder jogos a contar para o Campeonato Regional de São Vicente, um dado que torna histórico a atuação da equipa liderada por Rui Leite no futebol sanvincentino.

É preciso recuar à época 2016/17 para encontrar a última derrota do Mindelense no Campeonato Regional, quando a Académica do Mindelo venceu, a 15 de Abril de 2017, por 1-0, em jogo relativo a 12ª e antepenúltima jornada. Curiosamente na época em que a “Micá” acabaria por perder o título na secretária.

A partir deste jogo os encarnados não sabem até então o que é o sabor da derrota no campeonato regional. Apesar dos resultados menos bons nos últimos jogos deste regional, os campeões nacionais já levam 33 jogos sem perder na maior competição de futebol em São Vicente. Os Leões entram assim para a história dos regionais da ilha e do país, como a primeira equipa a ultrapassar a barreira dos 30 jogos consecutivos sem perder.