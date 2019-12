Segunda Divisão: Ponta d’Pom conquista Torneio de Abertura 2019/20

31/12/2019 00:15 - Modificado em 31/12/2019 00:15

A equipa do Ponta d´Pom conquistou no último fim-de-semana o Torneio de Abertura da Segunda Divisão em São Vicente, ao vencer o Corinthians por 3-1. O Ponta beneficiou do empate entre o Ribeira Bote e o São Pedro (2-2), para se sagrar campeão na derradeira jornada.

À entrada para a última jornada do Torneio de Abertura da Segundona, Ribeira Bote (8 pontos), São Pedro (7) e Ponta d´Pom (7), eram as equipas com condições para a conquista da primeira prova da época para as equipas da segunda divisão.

No jogo grande da última ronda que opôs o Ribeira Bote ao São Pedro, as duas equipas chegavam com as aspirações em alta, fruto dos últimos resultados e bastava a qualquer uma delas uma vitória neste jogo para conquistar o Torneio, mas um empate a duas bolas hipotecou a conquista do troféu.

Quem aproveitou e bem esse empate foi o Ponta d’Pom. A equipa, quando entrou em campo, conhecedora do empate entre o Ribeira Bote e São Pedro, sabia que uma vitória garantia-lhe o Torneio de Abertura. O ‘Ponta’ não vacilou e despachou a equipa recém-despromovida à segunda divisão por 3-1.

Com este triunfo o Ponta d’Pom chegou aos 10 pontos, mais um do que o Ribeira Bote, segundo classificado e mais dois do que Amarante e São Pedro, que somaram 8 pontos cada. No fundo na tabela classificativa ficaram o Calhau com 4 pontos, e o Corinthians somou apenas um ponto.

Paulo Almeida, treinador da formação do Ponta d’Pom, assumiu que o torneio foi “bastante equilibrado”, o que o leva a crer que este ano o campeonato regional será também ele será bastante competitivo. “Se estamos com este ritmo de competição na segunda divisão é de dar parabéns ao futebol da ilha. Pois todos nós saímos a ganhar com esta competitividade” referiu.

Quanto ao regional o objetivo do Ponta d’Pom é bastante claro: subir à primeira divisão. “Temos trabalhado para podermos subir de divisão, porque o objetivo principal é vencer o regional. Ao vencer estaremos onde é o nosso lugar [1ª Divisão]” adiantou.

Terminado o Torneio de Abertura, segue-se o Campeonato Regional da 2ª Divisão com arranque marcado já para o próximo fim-de-semana. Na primeira jornada jogam Ponta d’Pom x São Pedro; Ribeira Bote x Amarante e Calhau x Corinthians.