Biden admite considerar Obama para o Supremo se for eleito presidente

30/12/2019 20:33 - Modificado em 30/12/2019 20:33

O candidato democrata disse que poderia nomear Obama se este tivesse interesse no cargo.

Num evento de campanha que decorreu este sábado na cidade de Washington, no estado do Iowa, Joe Biden admitiu que consideraria nomear Barack Obama para o Supremo Tribunal norte-americano se ganhar as eleições de 2020 e se o antigo presidente estiver disponível, avança o New York Post.

Biden, candidato democrata às presidenciais do próximo ano, respondia a questões nesse evento quando lhe perguntaram se nomearia Obama como juiz do Supremo. “Se ele aceitasse, sim”, afirmou Joe Biden.

Não se sabe se Biden, que cumpriu dois mandatos como vice-presidente de Barack Obama, já abordou esta possibilidade com o 44.º presidente na história dos Estados Unidos.

A acontecer, Obama tornar-se-ia no segundo presidente norte-americano a servir como juiz no Supremo. William Howard Taft chegou à mais alta instância da justiça dos Estados Unidos depois de ter estado na Casa Branca entre 1909 e 1913.

Nesta altura, Joe Biden lidera as sondagens da corrida para a nomeação democrata. Os senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Michael Bloomberg são os seus principais adversários.

Por Notícias ao Minuto