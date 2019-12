Sandro Mendes mais um nome para os “Tubarões Azuis”

30/12/2019 02:27 - Modificado em 30/12/2019 02:27

Foto: Carlos Alberto Costa

Depois do nome de Francisco Barão, treinador do Oriental (Lisboa-Portugal) ter sido apontado como uma forte hipótese para ocupar o lugar, o jornal A BOLA faz notícia este domingo, referindo “segundo foi possível apurar, esta não é a única opção para a Federação cabo-verdiana, que bem colocado na sua lista tem também Sandro Mendes, antigo internacional pelo país e livre para assinar”.

Sandro, natural de Cabo Verde e ex-internacinal pelos “Tubarões Azuis”, tem 42 anos e foi despedido do Vitória FC no final de Outubro após um empate da equipa sadina com o Marítimo. Deixou o clube no 11º lugar da Liga NOS. Econtrava-se no comando da equipa sadina desde o passado mês de Janeiro.

O facto de ser um treinador livre poderá facilitar a sua contratação pela federação cabo-verdiana.

A mesma notícia adianta “de toda a forma, tudo indica que a escolha dos Tubarões Azuis passará ou por Sandro, ou pelo português Barão.

Com A Bola