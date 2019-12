Regional de S. Vicente: Batuque e Mindelense ‘solidários’ com empate da Académica

A “Micá” apesar de não ter ido além de um empate (1-1) frente ao Castilho mantém a liderança isolada do Regional de Futebol de S. Vicente. Isto porque os seus adversários mais diretos (Batuque e Mindelense) mostram-se solidários e não foram além de um empate nos respetivos jogos (Falcões e Salamansa) da 4ª jornada e última do ano de 2019. Uma jornada marcada por 3 empates e que rendeu apenas 3 golos.

Os comandados de Carlos Machado, num jogo perante um adversário que luta pela manutenção, não teve discernimento suficiente para ultrapassar as adversidades do jogo. Prova disto é que os estudantes estiveram a perder durante 77 minutos. Um golo de Maiuca, quando estavam decorridos apenas 14 minutos de jogo, colocou a equipa do Castilho na frente do marcador.

Os estudantes estiveram o resto do jogo a correr atrás do prejuízo e só no último lance do encontro, aos 90+1 min, por intermédio de Rambé, lograram o tento da igualdade. Um resultado que não abona em nada as aspirações do conjunto negro que, face aos resultados posteriormente obtidos pelo Batuque e Mindelense, premitiria à “Micá” alargar a vantagem sobre dois adversários diretos na luta pelo título regional.

Batuque-Falcões do Norte foi o jogo que se seguiu na tarde de sábado, 28. O conjunto do Alto Mirarmar, face ao empate da Académica, subiu ao relvado do Adérito Sena pronto para o assalto ao primeiro lugar do regional. Se assim o pensaram, o cálculo deu em caldo, pois no final da partida o marcador manteve-se inalterável.

Outro dos destaques da jornada vai para o empate sem golos, entre as formações do Mindelense e do Salamansa, num jogo marcado por grande equilíbrio e que fechou, no domingo, a jornada 4. As dificuldades que os homens do conjunto da Rua de Praia, tradicionalmente sentem frente a equipa da vila piscatória, ficou espelhado no resultado final, isto apesar das duas equipas terem criado boas oportunidades de golos, mas a ineficácia de ambas as equipas justifica o nulo final.

Antes, no primeiro jogo do domingo, o Farense de Fonte Filipe derrotou o Derby por 1-0, com um golo da autoria de Kenny. Os comandados de Bassana regressaram às vitórias, e afundaram ainda mais os pupilos de Yoya na tabela classificativa, numa altura que a equipa azul e branca luta desesperadamente por se livrar da maldita ‘lanterna vermelha.

Outra nota de destaque é a queda acentuada dos golos marcados neste regional. Se a primeira jornada rendeu 15 golos, de lá para cá os golos têm vindo a mirrar. Na segunda jornada marcaram-se 11, ao passo que na terceira jornada o número caiu para 7 golos. O pior registo pertence a esta quarta jornada onde foram apontados apenas 3 golos.

Com os resultados desta quarta e última jornada deste ano de 2019, a Académica lidera com 10 pontos, seguida pelo Batuque FC com 8 pontos, já o CS Mindelense e Farense dividem o terceiro lugar com 6 pontos cada. Na quinta posição está o Salamansa com 5 pontos e logo atrás vem a equipa do Castilho com 4 pontos. O Falcões do Norte é sétimo com 2 pontos, cabendo ao Derby ‘a honra’ de fechar a tabela classificativa do Regional em São Vicente com apenas um ponto.

A próxima jornada, a 5ª da primeira volta e primeira de 2020, alberga um sempre apetitoso Académica-Mindelense, no domingo, 5 de fevereiro, ao passo que o Batuque mede forças com o Farense no sábado às 16 horas.