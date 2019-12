Ministério da Educação diz que situação dos professores será regularizada nesta segunda-feira

30/12/2019 00:52 - Modificado em 30/12/2019 00:52

Face à situação dos salários em atraso dos professores contratados pelo Ministério da Educação (ME) para este ano lectivo 2019/20, o Governo garante que a mesma será regularizada nesta segunda-feira, 30 de Dezembro.

O Ministério da Educação, numa nota divulgada à imprensa aponta que no âmbito do processo do recrutamento de professores para este ano lectivo, até ao momento foram contratados 262 professores. Destes, o ME assegura que 115 estão com a situação “completamente regularizada” e com os respetivos salários pagos.

Já outros 147 professor, a mesma fonte frisa que regularizaram a sua documentação na última semana, pelo que a situação dos salários será resolvida até esta segunda-feira, 30 de Dezembro.

De relembrar que através da rede social Facebook, um docente criticou a forma com o Ministério da Educação estava a gerir a situação dos docentes contratados este ano, que já estavam com três meses de salários em atraso.