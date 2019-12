Retrospetiva/Futebol: Seleção feminina de futebol de praia foi a grande sensação de 2019

Foto: FCF

A seleção feminina de futebol de praia de Cabo Verde, criada no decorrer deste ano 2019, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia realizados na ilha do Sal no passado mês de Junho e quinta classificada no Mundial do Qatar, foi destaque deste ano 2019 a nível futebolístico no país. Um ano em cheio para esta seleção recém-criada.

Para além destes feitos inéditos conseguidos em apenas cinco meses, a seleção foi galardoada no passado mês de novembro, com o prémio de Equipa do Ano, na 7ª Edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, que decorreu em Mindelo.

No mesmo mês, através da atualização feita pelo World Soccer, a seleção feminina ficou a saber que ocupava a sétima posição a nível mundial com 570 pontos, numa lista onde marcam presença 19 seleções abrangendo todos os continentes.

‘O bolo em cima da cereja’, como disse, no parlamento, um nosso caro deputado da Nação, vai para o primeiro lugar ocupado pela nossa seleção no ranking africano.

Um ano sem dúvidas memorável por uma seleção a dar os seus primeiros passos – ou pontapés – no panorama do futebol de praia mundial.

Equipa técnica e jogadoras:

Selecionadores: Nita Nédio e Hélder.

Jogadoras: Melany Fortes (GR), Jacinta Rodrigues (GR), Vanda Graça, Carolyn Tomar, Rosângela Lima, Jocilene Martins, Ruth Duarte, Simónica Duarte, Keila Delgado e Kelissa Fortes.