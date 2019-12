Golo de Zé Luís pode ser eleito o melhor golo do Futebol Clube do Porto em 2019

28/12/2019 22:47 - Modificado em 28/12/2019 22:47

O golo apontado Zé Luís, avançado internacional cabo-verdiano ao serviço do Futebol Clube do Porto, ao Paços de Ferreira, na vitória caseira dos por 2-0, está no lote de golos escolhidos para votação do melhor golo de 2019 dos dragões.

O golo de bicicleta apelidado pela imprensa desportiva de “mágico” foi o vencedor do melhor golo da 12ª jornada da liga portuguesa, estando agora entre os escolhidos para o melhor golo do ano do clube portuense, numa votação que arrancou esta sexta-feira, 27. Na corrida ainda estão tentos de Alex Telles, Luís Diaz e ainda dos ex-dragões Hector Herrera, Brahimi e Oliver Torres.

Salienta-se que Zé Luís é neste momento o melhor marcador do FC Porto na liga portuguesa com sete golos marcados, enquanto que nas competições europeias soma um tento.