Santo Antão: UCID exige ao Governo que cumpra promessas feitas às populações do interior do município do Porto Novo

28/12/2019 22:13 - Modificado em 28/12/2019 22:13

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) em Santo Antão, apela ao executivo liderado pelo MpD que dê atenção às “péssimas condições de acessibilidades” a algumas localidades no interior do município do Porto Novo, com principal enfoque para Ribeira dos Bodes – João Bento e Ribeira Fria.

Domingos Rodrigues, representante do núcleo da UCID no concelho do Porto Novo, na sequência de uma visita feita a estas localidades situadas fora do centro da cidade, sustentou que as estradas de acesso estão em “más condições”, juntando a isso o facto das localidades terem deficiente cobertura da rede móvel e falta de sinal da televisão pública de Cabo Verde (TCV).

Concretamente sobre a localidade de João Bento, o mesmo frisou ter constatado in loco a carência da população que clama para a chegada da energia elétrica. Rodrigues acusa tanto o governo como a autarquia do Porto Novo de “má vontade política” na resolução dos problemas dos habitantes.

“Ainda nesta localidade, a população reclama pela melhor gestão do furo para melhorar a prospeção de água e aumentarem seus cultivos, não obstante a má gestão da água do furo atual, onde os recursos gerados da exploração da água somem sem deixar rastos. Recursos estes que poderiam servir para a criação de importantes fundos de apoio aos agricultores locais” apontou este responsável da UCID no município.

Para a juventude, Domingos Rodrigues avançou que estes continuam apelando o cumprimento das promessas de campanha sobretudo no melhoramento do campo de futebol e polidesportivo.

Domingos Rodrigues realça que estas reivindicações vêm sendo feitas há alguns anos por representantes das associações comunitárias locais, pois entendem que estas e outros problemas devem ser resolvidos atempadamente para melhorar a condição de vida destas zonas agrícolas.

Entretanto, António Monteiro, presidente da UCID, afirmou que nas eleições autárquicas de 2020 o partido vai apresentar candidaturas próprias em todos os três municípios de Santo Antão.

Para 2020, Porto Novo deverá ser contemplado com um programa de manutenção das estradas municipais, financiado pelo Governo em sete mil contos.