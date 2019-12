Oficial: Yorgan de Castro já sabe quem enfrenta no segundo combate no UFC

28/12/2019 01:00 - Modificado em 28/12/2019 01:08

Dia 28 de março, o luso-caboverdiano vai defrontar o norte-americano Greg Hardy.

É oficial. Yorgan de Castro, lutador luso-caboverdiano de 32 anos já tem data e adversário para o seu segundo combate no UFC. Greg Hardy será o oponente de Yorgan no dia 28 de março de 2020 em Columbus, na Nationwide Arena.

Para os mais desatentos, Greg Hardy é um ex-jogador de futebol americano que seguiu o caminho das artes marciais. O lutador de 31 anos abandonou a NFL em 2014, depois de um polémico episódio onde foi acusado de violência doméstica. Hardy tem um registo de 5-2 na sua carreira e é conhecido no UFC como o ‘Prince of War’ (Príncipe da Guerra).

Quanto ao ‘nosso’ Yorgan de Castro, recorde-se, estreou-se no UFC a 5 de outubro deste ano com um K.O. brutal frente a Justin Tafa, depois de ter ganho a sua vaga ao vencer Alton Meeks no Dana White’s Contender Series – torneio que antecede a entrada no UFC.

Filho de pai português e mãe cabo-verdiana, Yorgan de Castro nasceu no Mindelo, em Cabo Verde, mas só em Portugal descobriu a paixão pelos desportos de combate. Deixou África aos 18 anos em busca de uma vida melhor e diz que foi amor à primeira vista desde que aterrou em terras portuguesas.

Viveu em Lisboa, trabalhou na construção civil e na restauração, até cruzar-se com os desportos de combate. Em conversa com o Desporto ao Minuto, o lutador de 32 anos assumiu que os primeiros tempos foram difíceis, mas o seu coração e perseverança deram nas vistas para quem assistia aos combates onde entrava.

Yorgan de Castro emigrou novamente para os Estados Unidos para tentar a sua sorte como lutador profissional. Conseguiu os seus objetivos e chegou a um dos patamares mais altos dentro dos desportos de combate: o UFC. Impressionou o patrão, estreou-se com um K.O. e levantou bem alto a bandeira dos seus dois países: Cabo Verde e Portugal.

Por Notícias ao Minuto