CVMóvel inaugura Rede Móvel na localidade de Santana

27/12/2019 23:19 - Modificado em 27/12/2019 23:22

A CVMóvel prossegue a sua Missão de prestar, com qualidade, serviços de comunicações, no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, e leva as comunicações móveis à localidade de Santana, no município da Ribeira Grande de Santiago.



Trata-se de um projeto orçado em cerca 10 mil contos e que abrange, para além de Santana, onde se encontra localizada a infraeestrura (site), as zonas de S. João Baptista, Achadinha, Belém e Lora.

Nas vésperas de um novo ano, esta é a maior prenda de 2019 que a CVMóvel escolheu para oferecer ao município da Ribeira Grande, berço da Nacionalidade Caboverdeana.



O ato inaugural aconteceu esta manhã, e foi presidido pelo Presidente do Conselho de Administração da CVMóvel, Doutor Engenheiro José Luís Livramento e pelo edil local, Dr. Manuel de Pina.



Num mundo globalizado em as novas tecnologias móveis colocam a disposição das pessoas toda a mobilidade possível e, sendo a CVMóvel líder número 1 no país e que tanto tem feito por Cabo Verde, a importância da Rede Móvel na localidade de Santana é visto como um marco histórico para a memória futura.



Para registo deste momento digno de celebração, a Câmara Municipal da Ribeira Grande preparou um vasto programa de atividades culturais, colocando as batucadeiras da Cidade Velha no centro das atenções. A CVMóvel, enquanto parceira, juntou-se a festa proporcionando momentos de muita animação para a comunidade.