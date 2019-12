PIB de Cabo Verde aumentou 6,7% no terceiro trimestre

27/12/2019 19:28 - Modificado em 27/12/2019 19:28

O produto interno bruto (PIB) de Cabo Verde aumentou 6,7%, no terceiro trimestre do ano, impulsionado pelo maior contributo das despesas de consumo final e das exportações, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com dados do INE, de julho a setembro a economia cresceu 6,7%, mais 0,5 pontos percentuais do que o semestre anterior (6,2%) e mais 2,6 pontos percentuais do que o mesmo período do ano anterior (4,1%).

O aumento registado no terceiro trimestre do ano é o segundo valor mais alto do PIB cabo-verdiano nos últimos oito trimestres (dois anos), tendo o valor mais alto sido registado no quatro trimestre de 2018, que foi de 8,2%.

Segundo o INE, o aumento do PIB foi impulsionado pelo maior contributo das despesas de consumo final (7,7%) e das exportações (11,6%).

O consumo público, que no trimestre anterior tinha sido negativo (-14,2%), no terceiro trimestre registou uma variação positiva de 7,7%, enquanto o consumo privado foi de 2,9% de abril a junho, mas aumentou para 7,7% entre julho e setembro.

Do lado da oferta, prosseguiu o INE, o valor acrescentado bruto (VAB), a preços de base, apresentou uma evolução homóloga positiva de 7,5%, destacando para o efeito as atividades dos transportes aéreos (26,6%) e construção (14,9%).

Por sua vez, os impostos sobre produtos líquidos de subsídios apresentou uma evolução homóloga de 2,1%.

Em sentido contrário, a pesca e a agricultura tiveram registos negativos, de -5,7% e -34,3%, respetivamente, de acordo com os dados do INE.

O investimento registou uma variação homóloga negativa de 4,7%, em volume no terceiro trimestre de 2019, em comparação com o trimestre anterior, que foi de 0,3%.

Por Lusa