Morreu o mergulhador que salvou as 12 crianças da gruta na Tailândia

27/12/2019 18:21 - Modificado em 27/12/2019 18:21

O oficial morreu de uma infeção no sangue que contraiu durante a operação de salvamento.

Beiret Bureerak, um dos mergulhadores que participou na operação de resgate das 12 crianças e do seu treinador de futebol que ficaram presas na gruta de Tham Luang em Chiang Rai, no norte da Tailândia, morreu devido a uma infeção no sangue que contraiu durante a operação de salvamento.

A notícia foi avançada a Marinha Real Tailandesa esta sexta-feira, sendo que Beiret Bureerak pertencia ao ramo do exército tailandês em causa.

De acordo com o Daily Mail, o oficial estava a receber tratamento desde julho de 2018. Contudo, o seu estado de saúde veio a piorar até aos dias de hoje, refere ainda a mesma nota.

Recorde-se que as 12 crianças da equipa de futebol dos Wild Boars e o seu treinador, Ekapol Chanthawong, foram explorar a gruta a 23 de junho do ano passado, quando, devido a fortes chuvas, a gruta ficou inundada deixando o grupo preso no seu interior. Os jovens e o treinador foram encontrados sete dias após terem ficado encurralados.

Por Notícias ao Minuto