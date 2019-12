Francisco Barão sondado para futuro seleccionador de Cabo Verde

27/12/2019 18:07 - Modificado em 27/12/2019 18:08

De português para português, assim poderá fazer-se a sucessão no cargo de seleccionador nacional de Cabo Verde. Assim começa a notícia publicada na página on line do jornal A Bola.

Francisco Barão, antigo jogador do SC de Portugal e Portimonense (onde se cruzou com Rui Águas, nos anos 80) e actual treinador do Oriental, confirmou a esse jornal a existência de «conversas» sem qualquer proposta formal.

Francisco Barão, alentejano de Mértola, de 62 anos, antigo defesa do Sporting é o atual treinador da equipa lisboeta do Oriental, onde começou a trabalhar esta época. Recentemente também exerceu o cargo de treinador adjunto do Sporting B assim como treinador da equipa dos sub-23 do mesmo clube. Barão iniciou a carreira como treinador adjunto do Portimonense (88/89), tendo depois passado por diversos clubes, sempre em escalões secundários do futebol português.

Barão garantiu a esse periódico que apesar estar a gosto no Oriental, revelou ainda ter um sonho por concretizar.

«Tenho um objectivo na minha carreira que é o de trabalhar no estrangeiro, sendo uma selecção então muito mais… Seria um prazer treinar um país como Cabo Verde e quando existir uma proposta concreta estou disponível para conversar. Sinto-me realizado no projecto do Oriental e tenho essa ambição de treinar no estrangeiro. Não descuro nenhuma das duas possibilidades e ambas me agradam bastante», salientou.

Ainda no dia de hoje, Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, informou à Inforpress que “Neste momento ainda não temos nenhum nome em carteira”.Declarando ainda que é intenção da Federação fechar esse dossier ainda na primeira quinzena do mês de Janeiro, de modo a haver margem para preparar a equipa para o jogo do mês de Março.