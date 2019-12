“Ilha do sexo”: Revelada localização do lugar secreto onde é possível comprar ‘pacotes para orgias’

27/12/2019 01:04 - Modificado em 27/12/2019 01:04

Pacote para passar uma semana na ‘Ilha do Sexo’ tem um valor de 4896 euros com tudo incluído. Drogas são permitidas.

A Ilha do Sexo, um resort exclusivo onde é permitido o uso de drogas e prostituição, deu muito que falar no ano passado por bons e maus motivos. O pacote turístico para visitar a ilha é voltado para um público masculino mas isso não foi impedimento para despertar a curiosidade de todos.

Se inicialmente a Ilha era um ‘paraíso sexual’, rapidamente se tornou um problema diplomático, uma vez que uma fonte disse que a ‘Ilha do Sexo’ ficava em Trinidad Tobago. Mas será isto verdade?

As autoridades locais, depois de ser revelado o suposto local do resort, rapidamente disseram que iriam estar no aeroporto para deportar os estrangeiros que chegassem para o “evento”.

Depois da primeira edição em 2018, os organizadores decidiram revelar fotografias do local e o mistério foi finalmente desvendado.

O “paraíso sexual” fica numa praia deserta na Isla Margarita, Venezuela, na costa noroeste do país, onde a prostituição é legal.

Para além de prostituição e do uso de drogas, o resort exclusivo tinha campeonatos de golfe com prémios insólitos para o campeão. Um dos prémios poderia ser passar meia hora com todas as 60 mulheres da companhia, The Good Girls Company.

O pacote para passar uma semana na Ilha do Sexo tem um valor de 4896 euros com tudo incluído.

Depois do sucesso da primeira edição, The Good Girls Company confirmou que ia haver uma nova edição em 2019. No entanto, o pacote vai ser mais restrito, sendo apenas para 30 homens. Os sortudos vão ter drogas, festas, bebidas, espetáculos de sexo explícitos e, de acordo com a propaganda feita pelos organizadores, “sexo ilimitado com mulheres latinas lindas”.

