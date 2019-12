Governo quer transformar Cabo Verde num centro digital

O Governo aprovou a Agenda Cabo Verde Digital, elaborada com base numa “nova visão” nacional para a banda larga e que aposta no dividendo digital e nos complementos analógicos.

Conforme comunicado enviado às redacções, tal configura na visão de Cabo Verde como um Centro das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), preconizada pelo Governo desta IX Legislatura, visa contribuir para a diversificação económica e alavancar tecnologias digitais articulado no PEDS para o período 2018-2030.

A execução desta agenda é co-financiada por fundos do Banco Mundial, no valor de 30 milhões de dólares, durante 5 anos, e está estruturada em quatro grandes pilares.

O primeiro refere-se aos “fundamentos e reformas do ecossistema digital” (US$ 6 milhões), que prevê as seguintes componentes: a Política, regulamentos e governança digital de TIC prospectivas Pré-requisitos digitais dignos de confiança, segurança cibernética e governança de dados, Capacitação de funcionários do governo bem como o apoio na implementação da reestruturação do NOSI e Inovação.

“Aprimorando a conectividade digital “(US$ 10 milhões) é o segundo grande pilar da Agenda Cabo Verde Digital, em que serão materializadas as seguintes componentes, como o acelerando da implantação do 5G.

“Cabo Verde como Plataforma Digital” (US$ 12 milhões), é o terceiro pilar e por último, temos o quarto pilar “Gerenciamento de Projetos” (US$ 2 milhões), cujo desembolso está previsto para o mês de maio de 2020.

De referir que, enquadrado na estratégia desta Agenda Digital, o Governo criou as Zonas Económicas Especiais para Tecnologias (ZEET), que situar-se-ão no Parque Tecnológico de Cabo Verde, incluindo os pólos e zonas contíguas do “Castelon Vale” na Praia e do “Julion Vale” em Mindelo.

O projeto do Parque Tecnológico de Cabo Verde está atualmente em construção prevendo-se a sua conclusão em meados de 2020. Está avaliado em cerca de 35 milhões de euros, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), mais uma contrapartida do Estado de Cabo Verde em cerca 4 milhões de euros.

Comporta a construção de centros de negócios, de incubação, de certificação e formação, edifício administrativo, auditório cívico, Data Center, com pólos na Praia e no Mindelo.

A Agenda Digital visa contribuir para a transformação do país num Centro digital para acelerar a economia digital, por meio de uma infraestrutura digital aprimorada, da demanda reforçada de serviços e habilidades digitais para melhorar a competitividade.

“A economia digital é considerada crucial para o alcance dos objetivos mais amplos estabelecidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) para sectores como saúde, educação, transporte e um acelerador eficaz no setor de turismo”.

A mesma fonte adianta que o PEDS inclui três pilares estratégicos para alcançar a visão de um Hub ICT: Conectividade; Desenvolvimento de Capacidades e Plataforma de Serviços.