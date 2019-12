Mindelo’s Hub Studio – Um centro de produção e entretenimento de música, arte e cultura contemporânea

O Centro Criativo Flutuante do Mindelo é um centro de produção e entretenimento de música, arte e cultura contemporânea da ADS Cabo Verde desenhado pelo arquitecto da Afrochampion KunléAdeyemi, NLÉ Works.

Inspirado nos ricos recursos culturais, históricos e ambientais de Cabo Verde, o Centro Flutuante de Música, localizado na Baía do Mindelo, na Ilha de São Vicente, é um vaso de retorno para criadores e líderes da indústria influentes da diáspora e do continente africano para colaborações criativas, partilha de conhecimento e desenvolvimento económico do continente africano.

Com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2020, o núcleo acolherá uma variedade de atividades, incluindo música, dança, artes, cinema e moda, através de programas de residência internacional com artistas estabelecidos, em colaboração com artistas locais e emergentes. O Floating Music Hub será gerido em parceria com a DEEP.

O Centro Criativo Flutuante é uma adaptação de MFS™ da NLÉ – um sistema de construção em madeira flutuante, pré-fabricado e modular, baseado na natureza, que pode ser facilmente montado e desmontado para vários desenvolvimentos à beira-mar.

O Floating Music Hub vai ajudar na gravação de diversos programas, através da “DREAM TV”, um canal pan-africano de entretenimento generalista com uma componente musical significativa acompanhado por um website comunitário, uma retransmissão para o canal, um veículo de promoção do canal e dos seus programas e de comunicação com e entre o seu público.

Destina-se a ser transmitido na África subsaariana francófona e visa também atingir a diáspora africana francófona na Europa; as versões em inglês e português estão previstas para depois se dirigirem a todos os públicos do continente. O canal visa um público misto de mulheres e homens urbanos, de 18 a 45 anos.

A sua “declaração de missão” é a seguinte: “DREAM TV” é um canal de televisão de entretenimento que reflecte a África moderna e as suas novas culturas, tendências e estilos de vida, com uma forte componente musical, destinado a todos os adultos e jovens adultos francófonos, residentes no continente e em qualquer parte do mundo”. Os programas vão oferecer uma mistura equilibrada de música, ficção, reality TV e pequenas revistas.

Uma grande parte dos programas será autoproduzida graças ao estúdio de gravação de música e vídeo misto actualmente em construção no Mindelo (Cabo Verde). Este estúdio, o Floating Creative Hub, o centro nevrálgico do canal, com todo o seu equipamento técnico de pós-produção associado (salas de edição, estúdio de mistura, etc.) poderá acolher músicos para gravações sonoras e também criar os seus próprios programas que marcarão a identidade do canal (concertos, showcases, revistas, eventos, etc.).

Também está previsto embelezar a programação com um programa de TV de realidade original com uma forte identidade e um elevado potencial de audiência. O canal visa uma ampla distribuição e a escolha do modelo de distribuição (canal incluído em um pacote de TV paga – canal gratuito) dependerá de trocas subsequentes estratégicos, com particular ênfase na interconectividade transfronteiriça e em soluções digitais associadas às energias renováveis fora da rede, capazes de apoiar o desenvolvimento das zonas rurais africanas.

A ADS também inclui o Grupo Multi Industries, que explora soluções solares para fabricar equipamentos elétricos, soluções de mobilidade verde e computadores. Outra empresa conhecida do grupo, SolektraInternational lançou uma iniciativa para aumentar a consciência e o uso de soluções solares inovadoras em África. Até à data, mais de 1.775 comunidades foram electrificadas e tiveram um impacto positivo em todo o continente.

Sobre o Grupo ADS

O Grupo ADS foi lançado em 2004 por Samba Bathily, um empresário maliano de renome mundial e pioneiro na estruturação financeira de grandes projectos de infra-estruturas, nomeadamente no domínio das novas tecnologias e das energias renováveis.

Samba Bathily

A ADS é um grupo dinâmico e ativo nos setores de financiamento e consultoria de projetos; tecnologia; desenvolvimento industrial; energia renovável e acesso à água; distribuição e franquia; infra-estrutura, imobiliário, hotelaria e construção; automotivo e logística.

Na área da tecnologia e telecomunicações, a ADS tem experiência específica na implantação de infra-estruturas de telecomunicações e no fornecimento, através das suas marcas dedicadas Afritek e Africa Digital Solutions, de soluções e produtos de apoio aos governos, instituições e sector privado africanos. A ADS está actualmente a concentrar os seus esforços no acesso à Internet no continente africano através de uma série de projectos.