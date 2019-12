Ilha da Boa Vista já conta com sinal TDT

26/12/2019 23:51 - Modificado em 26/12/2019 23:51

A ilha da Boa Vista já está ligada à rede da Televisão Digital Terrestre (TDT) e passa a contar com quatro (4) centros emissores situados em Sal Rei, Bofareira, João Galego e Povoação Velha.

De acordo com a Cabo Verde Broadcast, trata-se de mais um passo rumo à universalização do acesso à TDT em Cabo Verde. Com esta ligação à TDT, a ilha passa a dispor de 7 canais de televisão com melhor qualidade de imagem e som, em sinal aberto e todos os conteúdos neles abrangidos, o que permite ter acesso a mais informação e entretenimento.

Uma equipa técnica da Cabo Verde Broadcast (CVB), formada pelo presidente do Conselho de Administração (PCA), Eng. Luís Ramos, o Administrador Executivo, Carlos Inocêncio Silva e o Eng. Odair Mota, encontra-se na ilha das Dunas para a realização de alguns testes.

De realçar que a CVB, através da TDT, está a melhorar a cobertura do sinal de televisão nas ilhas, sobretudo nas zonas que nunca tiveram acesso e também nas regiões que o sinal tem sido deficiente.

A CVB é a empresa responsável pela implementação e gestão de toda infraestrutura de TDT em Cabo Verde.