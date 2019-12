Homem devolve mochila com 16 mil euros no interior

26/12/2019 22:11 - Modificado em 26/12/2019 22:11

O homem rejeitou a recompensa dada nestes casos “porque era Natal”.

Um homem de 60 anos esqueceu-se da mochila ao pé de uma árvore perto da cidade de Krefeld, na Alemanha, um local com mais de 220 mil habitantes. Esta distração poderia ter-lhe custado caro caso a pessoa que encontrou a bagagem tivesse ficado com ela.

Quase como que por milagre, pouco antes da meia-noite na véspera de Natal, um homem de 51 anos, ia a passar e tropeçou na mochila. Ao procurar por pistas sobre o dono não encontrou nada, mas encontrou vários presentes e os 16 mil euros em notas. Alertou a polícia e foi possível localizar o dono da bagagem rapidamente, segundo explicou a polícia de Krefeld.

O homem que descobriu a mochila acabou por “recusar a recompensa porque era Natal”, escreveram as autoridades da cidade no Facebook. A bondade do homem fez com que a publicação se tornasse viral.

Na Alemanha qualquer pessoa que devolva um item perdido pode receber uma recompensa com base no valor da descoberta. Neste caso, o homem poderia ter recebido cerca de 490 euros caso tivesse aceitado a recompensa.

Por Notícias ao Minuto