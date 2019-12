Regional de S. Vicente: Académica quer dobrar o ano sem companhia na liderança

26/12/2019 18:40 - Modificado em 26/12/2019 18:40

A Académica do Mindelo, líder isolado do Campeonato Regional de São Vicente com nove pontos, procura no sábado, 28, frente a formação do Castilho terminar este ano civil sozinho na liderança da prova.

A fazer um grande arranque de época, espelhado em três vitórias nas primeiras três jornadas – Falcões do Norte (2-3); Salamansa (2-1) e Farense (0-2) – a Micá procura nesta 4ª jornada, frente a formação castilhiana manter a liderança isolada da prova.

Depois de ver o Batuque perder 2 pontos na jornada 3 no jogo frente ao Mindelense, os comandados de Carlos Machado isolaram-se no topo da tabela classificativa com uma vantagem de 2 pontos sobre o adversário direto na luta pela vaga no Campeonato Nacional 2019/20.

Pela frente os “estudantes” vão ter a formação do Castilho, equipa que protagonizou na passada jornada uma verdadeira surpresa ao vencer o Derby por 2-1. Um resultado que certamente motivará o conjunto azul para esta partida com um dos crónicos candidatos ao título, mesmo havendo uma desvantagem pontual de seis pontos.

Este início de época da “Micá” faz lembrar a de 2016/17 onde a equipa, na altura comandada por Bubista, nas primeiras sete jornadas conseguiu cinco vitórias consecutivas. Um ano em que o clube se sagrou campeão regional perdendo depois na secretária.

Desta feita com olhos postos em novos voos, a Académica procura cimentar a liderança da prova e manter a vantagem pontual sobre os perseguidores diretos. Este jogo abre as hostilidades da 4ªjornada e última deste ano civil em São Vicente.

A seguir a este embate sobem ao tapete verde do Adérito Sena as formações do Batuque com sete pontos e do Falcões do Norte com apenas um ponto. Os axadrezados jogam com olhos postos no pódio, enquanto os verdes e branco de Chã de Alecrim procuram acertar o passo no regional, depois de um início bastante atabalhoado.

Já no domingo, 29, a jornada 4 prossegue com o duelo entre Derby e Farense, duas equipas com um início de época para esquecer. Os Dragões da Praça Estrela com apenas um ponto, fruto do empate sem golos na jornada inaugural com o Mindelense, mostram o quão difícil está sendo este início de época. Por sua vez o Farense, equipa sensação da época passada, ainda não consegui impor o futebol praticado no campeonato anterior e que foi alvo de muitos elogios. Os três pontos na tabela classificativa embora esvanecem este cenário, não chegam para atenuar um arranque aquém das expetativas para a turma de Fonte Filipe, liderada por Bassana.

A fechar a jornada, no último jogo do ano civil, entram em campo o Mindelense e o Salamansa. Os Leões da Rua de Praia com cinco pontos, querem voltar as vitórias no campeonato, mas pela frente vão ter um osso duro de roer, que está a apenas um ponto dos comandados de Rui Leite. A fazer fé no arranque da época espera-se um bom jogo bastante disputado entre estas duas formações.