Rui Águas confirmado como adjunto de Jesualdo Ferreira

26/12/2019 17:48 - Modificado em 26/12/2019 17:48

O ex-selecionador nacional,Rui Águas foi oficializado esta quinta-feira, 26, como adjunto de Jesualdo Ferreira na equipa brasileira do Santos Futebol Clube.

A informação é avançada pelo jornal português “A Bola” que assegura que Águas irá trabalhar novamente com Jesuldo Ferreira, com quem colaborou durante três temporadas no SC Braga (2003 a 2006).

Rui Águas selecionador de Cabo Verde desde 2018, recorda-se, colocou durante esta semana um ponto final na sua ligação com os Tubarões Azuis para abraçar este projeto no Brasil.

De realçar que ao serviço de Cabo Verde, o técnico português conseguiu, em 2015, levar a seleção ao Campeonato Africano das Nações, onde não passou da fase de grupos, com três empates. Já nesta sua segunda passagem, depois de falhar o apuramento para a fase final do CAN 2019, Águas tentava agora qualificar o conjunto nacional para ao CAN 2021 e Mundial de 2022.