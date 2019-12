São Vicente/Desporto: 2019 marcado por muitas conquistas nacionais

26/12/2019 01:11 - Modificado em 26/12/2019 01:11

O ano de 2019 que está prestes a terminar foi um ano cheio de conquistas nacionais para as várias modalidades desportivas praticadas em São Vicente, com destaque para o futebol, andebol, basquetebol e ténis, incluindo as conquistas em paralímpicos.

O Notícias do Norte elaborou a cronologia dos principais marcos desportivos alcançados por representantes de São Vicente a nível nacional em 2019.

Abril

06 Abr- O Cantareira conquistou em São Vicente o título de campeão de Cabo Verde em futebol sub-17 ao derrotar o EFIZ (Sal) por 6-5 no desempate por pontapés de penalties, após empate (2-2) no tempo regulamentar.

Julho

01 de Jul – O CS Mindelense conquistou a sua 22ª Taça de Campeão de Cabo Verde, na ilha do Sal, ao vencer na final a Oásis (Sal) por 3-1, com golos de Pibip e Papalele que bisou. Um título com sabor especial pois foi conseguido no ano do 100º aniversário do clube sediado na Rua de Praia.





22 Jul – O Atlético do Mindelo conquistou o Campeonato Nacional de Andebol em femininos, ao vencer na grande final, disputada na ilha do Sal, o ABC da Praia por 27-26.

30 Jul- O Atlético do Mindelo em masculinos, conseguiu o bi-campeonato nacional de andebol, ao levar de vencida na final a formação do Desportivo da Praia por 35-29, numa prova que teve como palco o Polidesportivo Oeiras em Monte Sossego.

Outubro

– Primeira participação de sempre do Atlético do Mindelo em femininos e masculinos na Liga dos Campeões Africanos de Andebol, prova realizada na Cidade da Praia.

28 Out -São Vicente conquista o torneio nacional em veteranos ao vencer a equipa da Cidade da Praia por 51-48 na final da prova realizada no Polidesportivo Vavá Duarte na Cidade da Praia.

Dezembro

01 Dezembro – São Vicente renovou título de campeão nacional do Desporto Paralímpico na cidade da Praia, com alguns recordes individuais. Destaque para as 27 medalhas conquistadas, sendo 7 de ouro, 7 de prata e 13 de bronze.





16 Dezembro – Eliane Fernandes sagrou-se pela primeira vez campeã nacional de ténis ao vencer na final a praiense Sílvia Nascimento. Título com sabor especial, pois desde 2012 a ilha não sabia qual era o sabor de vencer um nacional feminino nessa modalidade. Em masculinos nota para o regresso de Eduino Oliveira e logo com a conquista do título nacional sénior. Destaque ainda para Alexandre Lopes campeão nacional de Sub-14 e Sub-16 e ainda David Lopes campeão nacional nos Sub-12.

Um ano que termina pleno de êxitos a nível nacional para os representantes de São Vicente.