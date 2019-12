Começa a 1 de Janeiro o período de industrialização da cana-de-açúcar para produção do grogue

24/12/2019 01:13 - Modificado em 24/12/2019 01:13

A Inspeção-geral das Atividades Económicas (IGAE), assegurou que o período de industrialização da cana-de-açúcar para a produção do grogue inicia-se a 01 de Janeiro de 2020.

Conforme a IGAE, a desselagem dos alambiques serão feitas pelos inspetores mediante apresentação da licença industrial válida, evitando a produção ilegal e de todas as consequências que derivam da lei.

A mesma aproveita ainda para informar aos produtores para fornecerem informações sobre a quantidade de grogue produzido e vendido no ano de 2019, a quantidade de grogue em stock e o local onde se encontra.

A Inspeção-geral das Atividades Económicas solicita ainda informações sobre a lista de clientes e a declaração da origem da matéria-prima que irá processar no ano de 2020, relembrando, por outro lado, que a utilização do açúcar e de outras substâncias são proibidas na produção do grogue e como tal punido pela lei.