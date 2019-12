CV Airlines confirma constrangimentos no cumprimento do horário dos voos

24/12/2019 00:21 - Modificado em 24/12/2019 00:23

A CV Airlines informou esta segunda-feira, que devido a questões técnicas, os voos da companhia têm passado por algum constrangimento no tocante ao cumprimento dos horários, gerando atrasos em várias ligações, mas promete solucionar o problema o mais breve possível, prevendo ainda esta segunda-feira, 23 de Dezembro, a situação esteja normalizada.

De acordo com uma nota de imprensa, a CV Airlines aponta que os constrangimentos se devem a questões técnicas, não especificando quais, o que tem provocado atrasos de 5 a 6 horas nas ligações Recife/Sal/Milão, Sal/Dakar, Sal-Lisboa e Lagos-Sal.

A mesma fonte sustenta que é uma situação “atípica” que a empresa está a resolver e da qual muito lamenta. “A companhia aérea orgulha-se de manter os seus horários de voos e tem apresentado sempre altos desempenhos no cumprimento de horários” afirma.

A CV Airlines lamenta os transtornos causados aos passageiros em trânsito e garante que tem cumprido os procedimentos para garantir os direitos dos passageiros, de acordo com as leis aplicáveis, providenciando assistência com alimentação e alojamento e sempre que possível, encaminhando os passageiros para voos alternativas noutras companhias.