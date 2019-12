Navio San Gwann retoma ligações inter-ilhas após alguns dias parado

24/12/2019 00:12 - Modificado em 24/12/2019 00:12

O San Gwann, embarcação alugada pela Cabo Verde Interilhas para colmatar a ausência do navio Kriola, e que esteve parado por alguns dias no cais de S. Vicente devido a problemas de ordem técnica, retomou no começo desta semana as ligações entre São Vicente e as demais ilhas do arquipélago servidas pelas suas viagens.

Conforme pôde apurar o NN, o San Gwann nesta retoma fez o percurso São Vicente-Praia e na volta ligou Praia-São Nicolau e São Vicente. Mas a escala normal só será retomada na quinta-feira, 26, com viagens bissemanal entre São Vicente-São Nicolau-Sal-Boa Vista-Santiago e no sentido inverso.

Com o regresso do San Gwann ao ativo, os navios Praia d’Aguada e Liberdadi voltarão às suas rotas habituais.