Rui Águas abandona seleção de Cabo Verde e deve rumar ao Brasil

24/12/2019 00:36 - Modificado em 24/12/2019 01:05

Segundo um comunicado divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a partir de 23 de Dezembro Rui Águas já não é treinador da seleção de futebol de Cabo Verde.

No mesmo comunicado a FCF informa que Rui Águas foi convidado a abraçar um novo projeto, sem especificar qual, e solicitou a sua desvinculação do cargo que vinha desempenhando, pedido esse que foi aceite pela direção da FCF. Porém, a imprensa brasileira afirma que Rui Águas vai ocupar o lugar de adjunto de Jesualdo Ferreira que vai treinar o Santos Futebol Clube, com contrato até Dezembro de 2020. Mas o que terá aliciado Rui Águas a aceitar o convite reside no facto de ir coordenar toda a formação do clube de Vila Belmiro.

Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube

No mesmo comunicado a direção da FCF agradece a Rui Águas “todo o seu empenho e dedicação a causa da Seleção Nacional e do futebol nacional durante o tempo que esteve vinculado à FCF, e formula votos de sucessos no novo projecto”.

Rui Águas estava à frente dos destinos dos “Tubarões Azuis” desde Agosto de 2018, cargo que tinha abandonado em Janeiro de 2016, alegando incumprimento salarial por parte da entidade contratual.

Águas deixa a seleção nacional a meio da fase de qualificação para o CAN 2021, depois de dois empates frente aos Camarões e Moçambique, ocupando a terceira posição no Grupo F com dois pontos, grupo esse que é liderado pelas seleções moçambicanas e camaronesas, ambas com 4 pontos.

Resumo dos jogos que Rui Águas disputou com a selecção nacional