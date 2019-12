Associação Regional de Atletismo pede à CMSV a colocação da meta na Rua de Lisboa

Já em fase avançada dos preparativos para a edição 25 corrida de São Silvestre em São Vicente, o presidente da Associação Regional de Atletismo, Arlindo Fonseca, apela à autarquia local para que considere a mudança da meta para a Rua de Lisboa, aliás, como sucedia anteriormente.

A poucos dias da realização da prova, que este ano reúne seniores e veteranos sendo, conforme informação da referida associação, ainda uma incerteza a competição de juniores uma incerteza. O líder da Associação não consegue, ainda, precisar o número exato de participantes que irão disputar a prova assim como os prémios a entregar aos vencedores. O mesmo acrescenta “Numa corrida de fim-de-ano não precisamos do número certo de atletas, porque todos que querem podem participar” realça.

Para além do pedido de colaboração ao público, Arlindo Fonseca fez um pedido à edilidade para a meta da corrida seja colocada na Rua de Lisboa e não, conforme tem acontecido nos últimos dois anos em que a prova terminou na Praça Cesária Évora (antiga Praça Dom Luís).

“Por ser um percurso tradicional, este será feito dentro da cidade. Já com muitos anos a realizar a prova onde a meta sempre foi na Rua de Lisboa. Já temos dois anos a não ter a meta aí, pelo que esperamos que este ano a Câmara adira ao nosso pedido, dando assim outro brilho à chegada dos participantes ” adianta.

A corrida de São Silvestre que já se tornou uma tradição, leva, no último dia do ano, muitos atletas e público às ruas do Mindelo, para celebrar o fim do ano civil.