Rua do Bairro de Campim ganha enfeites luminosos de natal feitos pelos moradores

23/12/2019 02:07 - Modificado em 23/12/2019 02:07

Os moradores da localidade de Campim em São Vicente numa manifestação de união e de forma conjunta deitaram mãos à obra de modo a dar mais cor e brilho à sua zona durante esta quadra festiva e procederam a colocação de enfeites luminosos com recurso a materiais reciclados.

De acordo com Micau Santos, denominado ‘presidente da rua’, a colocação dos enfeites luminosos só foi possível com a criação de uma equipa, onde cada um deu aquilo que podia para dar, não se negando a esforços para trazer mais vivacidade à rua onde residem. Uma ideia que diz vai ser abraçada anualmente.

Por sua vez, Nuno Almeida, membro da organização, salientou que todos naquela rua ajudaram com aquilo que estava ao seu alcance para que a rua estivesse agora com mais luz e cor nesta quadra festiva. Este morador avança que vencer ou não o prémio pela zona mais bem iluminada nesta época, a iniciativa é para continuar. “Continuaremos a fazer este trabalho, com toda a entrega e dedicação” ressalva.

Já neste domingo, 22, os moradores locais ofereceram as crianças um lanche e ainda prendas de natal.

Um ato que veio dar outra dinâmica a essa rua de Campin, rua essa onde residem muitas pessoas e que agora respira-se a época festiva. Iniciativa esta que poderá vir a ser abraçado, de forma organizada por outras localidades da ilha de São Vicente, isto por ocasião das festas de Natal e passagem de ano.