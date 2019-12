Eleições internas do PAICV: Janira Hopffer Almada quase unânime

23/12/2019 02:01 - Modificado em 23/12/2019 02:02

Foto: Inforpress

“Isto satisfaz-nos e motiva-nos para a causa e para a luta. Por uma causa que acreditamos que é Cabo Verde. Por isso, neste momento, aproveito para agradecer a todos os que acreditaram e apelo a todos a colocarmos o interesse do país em primeiro lugar”, palavras proferidas por Janira Hopffer Almada depois de conhecidos os resultados das diretas do PAICV onde foi reeleita para o cargo de presidente do partido.

As eleições decorreram este domingo, tendo Janira H. Almada, candidata única, sido reeleita com mais de 98% dos votos expressos, sendo estes dados ainda provisórios.

Janira H. Almada venceu estas eleições internas do PAICV com o sim de mais de 50% dos votantes, isto num universo de 34.773 militantes. A mesma adiantou que as votações decorreram num ambiente de tranquilidade e com uma boa afluência às urnas, apesar da quadra festiva que atravessamos.

Na sua declaração, Janira Hopffer Almada apelou a todos os militantes a contribuírem para fortalecer o partido numa união em torno de causas, estribada em princípios e numa coesão pelas pessoas e comunidades.

A reeleita presidente do PAICV, deixou a promessa de conduzir o maior partido da oposição para uma nova “largada” que os guiará a resultados “muito mais satisfatórios” com o foco na reconquistar da confiança dos cabo-verdianos no partido de Amílcar Cabral.

Depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves, Janira Almada é o quinto presidente e primeira mulher a liderar o PAICV. Anteriormente venceu a eleição de 2014 com 51,24%, feito que repetiu em 2017, mas desta vez por mais 90% dos votos.

Segundo dados da comissão organizadora deste escrutínio, ao todo funcionaram 300 mesas, das quais 240 no país e 60 na Diáspora, sendo que o número total de militantes inscritos nos cadernos é de 36.329, mas que feitas as depurações (falecidos, duplas inscrições, desvinculados, etc) deduziu-se como estando aptos a votar 34.773 militantes.

Com Inforpress