Praia: Assaltante baleado e morto durante tentativa de assalto

23/12/2019 01:50 - Modificado em 23/12/2019 01:51

Um comunicado da Polícia Nacional (PN) divulgado no domingo, informa que uma pessoa morreu na madrugada de sábado para domingo, na cidade da Praia, na sequência de um disparo ocorrido durante uma tentativa de assalto. Segundo a nota da PN, a vítima será um dos assaltantes que foi atingido mortalmente por um dos indivíduos que tentava assaltar.

No comunicado da PN pode ler-se que “Por volta das duas horas e dez minutos da manhã, sete indivíduos de sexo masculino, munidos de arma de fogo e arma branca, no bairro de Lém Cachorro, subúrbio da Cidade da Praia, efectuaram roubos a quatro pessoas, tendo um delas reagido, acabando por fazer um disparo, atingindo um dos assaltantes”.

O mesmo comunicado adianta que a vítima foi socorrida e transportada para o hospital central mas, não resistiu aos ferimentos, tendo falecido no estabelecimento hospitalar. Segundo acrescentam as informações policiais, após diligências preliminares, foram detidos dois homens que serão apresentados às autoridades judiciais, dentro do prazo legal, para interrogatório e aplicação de medida(s) de coação.