Regional de S. Vicente: “Micá” assume liderança isolada

23/12/2019 00:43 - Modificado em 23/12/2019 00:44

A Académica do Mindelo beneficiou do empate sem golos no clássico deste domingo entre CS Mindelense e Batuque FC, para se isolar na liderança do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, isto depois de no sábado vencer os “Leões de Fonte Filipe” por 2-0.

Em jogo a contar para a terceira jornada da prova, as equipas do Mindelense e Batuque anularam-se uma a outra e não foram além de um empate a zeros, num jogo pobre e sem muitas oportunidades claras de golos. De resto o clássico teve apenas um lance digno de registo, e esse para o Batuque, quando à passagem dos 66 minutos, o avançado Henry rematou de cabeça, pleno de intenção, mas falhou o alvo.

Com este resultado o Batuque desce para a segunda posição na tabela classificativa agora com 7 pontos, fruto de duas vitórias e um empate, ao passo que o Mindelense mantem a terceira posição, somando agora 5 pontos, resultato de dois empates e uma vitória.

Quem saiu por cima nesta jornada foi a Académica do Mindelo, ao vencer no sábado a formação do Farense de Fonte Filipe por 2-0, com ambos os golos a terem assinatura do suspeito do costume, Rambé. Face a esta vitória a “Micá” descolou-se do Batuque e tornou-se líder isolado da competição com 9 pontos. Três vitórias em três jogos é o registo dos “estudantes” de Carlos Machado no regional de São Vicente. O Farense, 2º classificado da época passada, por sua vez, continua a dececionar neste arranque da prova.

Ainda a contar para a 3ª jornada uma nota de destaque para o empate a uma bola entre as formações do Falcões do Norte e Salamansa, que no sábado abriram a jornada. O Falcões que estreou no banco o treinador Ari Lopes, consegue assim o seu primeiro ponto, enquanto que a formação da zona piscatória chega aos quatro pontos na tabela classificativa.

No fecho desta jornada o Derby voltou, mais uma vez, a desiludir perdendo desta feita, por 2-1 com a formação do Castilho. Os Dragões afundam-se assim na tabela classificativa, enquanto a equipa “castilhiana” consegue assim a sua primeira vitória e os consequentes primeiros três pontos nesta edição do regional de futebol.

A Académica lidera com 9 pontos, seguida pelo Batuque com 7 pontos. Segue-se no terceiro posto o Mindelense com 5 pontos; Salamansa 4; Farense e Castilho 3 pontos cada. Na cauda da tabela classificativa estão agora o Falcões e o Derby que somam apenas um ponto cada.