Já recebeu um pedido de amizade de alguém que já era seu amigo? Cuidado

23/12/2019 00:02 - Modificado em 23/12/2019 00:03

Pode não ser um novo perfil desse amigo, mas sim um pirata informático.

Já recebeu um pedido de amizade no Facebook de alguém que já era seu amigo e achou que se tratava apenas de um novo perfil? Cuidado, poderá ser um hacker.

Perante esta situação, o que deve fazer é ter prudência e tentar perceber se efetivamente se trata de um novo perfil desse amigo. Isto porque poderá ser outra pessoa a fazer-se passar pelo utilizador. Muitas vezes, como alerta o La Vanguardia, são piratas informáticos que utilizam fotos e nomes de pessoas legítimas para acederem aos contactos do perfil.

Estes hackers enviam convites de amizade aos contactos da pessoa real e estabelecem conversas para ganharem a confiança do interlocutor. Quando conseguem, persuadem a pessoa e fazem-na acreditar que estão com problemas financeiros e que precisam de dinheiro. Há quem acabe por ceder e dar quantias monetárias.

Os utilizadores do Facebook – e das restantes redes sociais – devem ainda ter cuidado com a password que utilizam, devendo optar por uma senha forte. Recorde-se que é sabido que há contínuas fugas de informação, mas, para já, nenhuma delas está relacionada com acesso a passwords.

Com efeito, os especialistas alertam que os utilizadores devem ter atenção ao seu perfil, por forma a perceber se há comportamentos suspeitos como mudanças de informação, pedidos de amizade estranhos e publicações que não tenha realizado. Outras dicas alertam para que esteja atento a inícios de sessão não solicitados e a emails que indiquem que a sua senha foi alterada.

Por Notícias ao Minuto