Repórter espanhola ganha lotaria de Natal em direto. “Amanhã não venho!”

22/12/2019 19:24 - Modificado em 22/12/2019 19:24

A jornalista ganhou 400 mil euros na lotaria.

Natalia Escudero, uma repórter do programa da manhã do canal espanhol TVE, descobriu em direto, este domingo, que tinha sido uma das vencedoras da célebre lotaria de Natal espanhola, ‘El Gordo’, informou o El Confidencial.

A jornalista – que estava em direto de Alicante, em San Vicente del Raspeig, a cobrir o anúncio da chave vencedora da lotaria – não conseguiu esconder a emoção e, eufórica, avisou os colegas em estúdio que não ia trabalhar no dia seguinte: “Amanhã não venho. A Natalia amanhã não trabalha”, gritou.

“16 milhões de euros. 40 décimos e um é meu!”, explicou feliz a repórter que ganhou 400 mil euros.

A lotaria ‘El Gordo’ funciona de uma forma diferente da portuguesa, sendo que os bilhetes são vendidos em décimos, o que faz com que os espanhóis partilhem um bilhete com várias pessoas. O ‘El Gordo’ reparte quatro milhões de euros por série, que por sua vez tem dez décimos. Ou seja, se comprar um décimo, que custa 20 euros, pode ganhar 400 mil, se comprar todo o bilhete, que custa 200 euros, pode receber os quatro milhões, caso acerte no número do El Gordo. Este ano, a chave foi 26590.