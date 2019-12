União Europeia desembolsa mais de um milhão de contos em apoio orçamental a Cabo Verde

22/12/2019 19:13 - Modificado em 22/12/2019 19:13

Esta contribuição financeira para o ano 2019 corresponde ao maior desembolso anual efetuado pela União Europeia a Cabo Verde.

A União Europeia (UE) desembolsou cerca de um milhão e 626 mil contos ao tesouro cabo-verdiano, no âmbito do apoio orçamental a Cabo Verde, informou em comunicado a delegação da UE em Cabo Verde.

A mesma nota explica que esta contribuição financeira para o ano 2019 corresponde ao maior desembolso anual efetuado pela União Europeia a Cabo Verde, e diz igualmente que a UE atesta desta forma o seu compromisso enquanto parceira de Cabo Verde, cumprindo com o Contrato de Boa Governação e Desenvolvimento acordado entre as partes.

A delegação da União Europeia acrescenta ainda que o desembolso neste montante reconhece os esforços feitos por Cabo Verde em áreas importantes como sejam a reforma da administração pública, proteção dos consumidores a área alimentar ou o aumento do emprego com cobertura social junto do INPS, dentre outras.

“O apoio orçamental concretizado anualmente acresce a outros apoios financeiros da União Europeia a vários atores cabo-verdianos, desde a sociedade civil às autoridades municipais”, lê-se no mesmo comunicado, onde também se pode ler que esta ajuda se manifesta nas mais diversas áreas, incluindo a reflorestação em várias ilhas, a cooperação na área da segurança, na transição energética, a economia marítima, a investigação científica, ou a cultura, dentre “tantas outras”.

Ainda no referido documento enviado à agência noticiosa Inforpress, a União Europeia felicitou a República de Cabo Verde, as autoridades e a Administração pública cabo-verdiana pelo trabalho conjunto, visando a melhoria das condições de vida dos cidadãos.

Cabo Verde e UE assinaram, em 2007, uma Parceria Especial. A única do género no continente africano e visa a aproximação de determinadas políticas do continente com Cabo Verde. A parceria é regulada por seis pilares, nomeadamente a boa governação, segurança e estabilidade, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade da informação e do conhecimento, luta contra a pobreza e desenvolvimento.

Fonte ECV/Inforpress